В Кыргызстане объявлены итоги парламентских выборов

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия Кыргызстана подвела итоги голосования и определила результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по единому избирательному округу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЦИК КР.

Сегодня, 15 декабря 2021 года, на своем заседании Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала выборы депутатов Жогорку Кенеша КР по единому избирательному округу состоявшимися.

Для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по единому округу были зарегистрированы списки кандидатов от 21 политической партии. Всего выдвинуто 1 046 кандидатов, из них зарегистрированы 1 037, исключены по личным заявлениям – 32.

На основании решений окружных избирательных комиссий учтено исключение данных по 20 избирательным участкам, итоги голосования на которых признаны недействительными.

По итогам выборов, шесть политических партий допущены к распределению депутатских мандатов: «Ата-Журт Кыргызстан» - 222 005 голосов или 17.32%; «Ишеним» - 174 470 голосов или 13.61%; «Ынтымак» - 141 009 голосов или 11.00%; «Альянс» - 106 955 голосов или 8.35%; «Бутун Кыргызстан» - 90 223 голоса или 7.04%; «Ыйман Нуру» - 79 025 голосов или 6.17%.

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша стартовали 28 ноября. Новый состав Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе. Так, 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.