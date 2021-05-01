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    В Кыргызстане объявили 1-2 мая днями национального траура

    1 Мая 2021, 09:44

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Кабар».

    По информации агентства, в результате вооруженного конфликта 29-30 апреля 2021 года на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих. Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц.

    «Выражая глубокую скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляется:

    - объявить 1 и 2 мая 2021 года днями национального траура в Кыргызской Республике;

    - в дни национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить Государственные флаги Кыргызской Республики;

    - предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни национального траура;

    - Правительству Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», - говорится в тексте указа.

    Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

    Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку.

    Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

    В результате конфликта началась перестрелка между военными двух стран.

    Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана по телефону договорились прекратить вооруженные столкновения в 20:00 часов 29 апреля.

    Позже Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Таджикистан Кыргызстан
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