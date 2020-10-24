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    В Кыргызстане назначили досрочные президентские выборы

    24 Октября 2020, 14:21

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года. Такое решение принято на заседании ЦИК, сообщил агентству КАБАР заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В ходе заседания глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что после отставки президента досрочные выборы должны пройти в трехмесячный срок.

    Согласно закону, если парламент в течение недели после прекращения полномочий президента назначает досрочные выборы, они считаются официально назначенными на следующий день.

    В связи, с чем было предложено провести выборы 10 января 2021 года.

    «Члены ЦИК поддержали предложение», - сказал Бекматов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Кыргызстан
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