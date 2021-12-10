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    В Кыргызстане намерены сократить срок сдачи ПЦР-теста для пересекающих границу до 48 часов

    10 Декабря 2021, 09:18

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов провел очередное заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

    По данным Министерства здравоохранения КР, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная.

    В ходе встречи была рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация, а также обсуждены вопросы вокруг вакцинации граждан. Так, самые высокие показатели по вакцинации за последние недели отмечены в Иссык-Кульской области. В то же время была подчеркнута необходимость ускорения темпов вакцинации среди силовых структур и государственных служащих.

    Кроме того, участники штаба обсудили принимаемые меры по недопущению завоза и распространению штамма «omicron». Эдиль Байсалов еще раз напомнил членам штаба о необходимости выработки эффективного алгоритма действий в целях предотвращения быстрого распространения нового штамма.

    Эдиль Байсалов отметил, что кабмин выступает против закрытия государственных границ, в связи с чем необходимо усилить меры по недопущению завоза и распространения нового штамма COVID-19.

    Так, в ближайшие дни будет введена электронная форма регистрации данных всех лиц, пребывающих в республику. Одновременно с этим Министерству здравоохранения поручено рассмотреть вопрос сокращения срока сдачи ПЦР-теста для пересекающих госграницу с 72 часов до 48 часов до прибытия.

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