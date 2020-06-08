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    В Кыргызстане коронавирус зарегистрировали у 400 медиков

    8 Июня 2020, 11:17

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - За сутки в Кыргызстане коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у пяти медиков. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По его словам, из них в Бишкеке – 4, в Чуйской области – 1.

    «Из стационаров за сутки с выздоровление выписаны 7 медиков. Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 400 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 282 медработника», - сказал он.

    В Кыргызстане сегодня, 8 июня, зарегистрировано 25 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 2 032. Из них 1 445 граждан вылечились и выписались из больниц. 23 скончались.

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    Здравоохранение Кыргызстан Общество
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