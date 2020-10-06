В Кыргызстане избраны новый спикер парламента и и.о.премьер-министра

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Пост нового спикера Жогорку Кенеша Кыргызстана занял Мыктыбек Абдылдаев, а Садыр Жапаров избран и.о.премьер-министра КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Депутаты избрали нового торага парламента на внеочередном заседании, которое прошло в отеле «Достук». Мыктыбек Абдылдаев является депутатом от фракции «Бир Бол».

Прежний спикер парламента Дастанбек Джумабеков ушел в отставку.

Садыр Жапаров избран новым и.о.премьер-министра КР. Это решение было принято на внеочередном заседании ЖК сегодня, 6 октября в отеле «Достук». На заседании присутствовало 67 депутатов.

На заседании озвучили, что премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.

Напомним, Садыр Жапаров был осужден в 2018 году на 11,5 лет за организацию митинга в Караколе в 2013 году и захват в заложники тогдашнего губернатора региона Эмилбека Каптагаева. Сегодня он был освобожден из заключения.