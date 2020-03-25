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    В Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19

    25 Марта 2020, 15:38

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане на 14:00 25 марта число подтвержденных случаев коронавируса составило 44. Об этом на брифинге в доме правительства сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По ее словам, зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Один – это мужчина, 1960 года рождения, в городе Бишкек, он заразился от лица, прибывшего из Испании. Второй случай – мужчина, 1985 года рождения, в Московском районе Чуйской области, он прибыл из Дубая 20 марта. Она также отметила, что человек, прибывший из Испании, улетел обратно.

    «На сегодняшний день всего в стране подтверждено 44 случая регистрации коронавируса, из них: в Ошской области – 20 случаев, в Джалал-Абадской области – 19 случаев, Бишкеке – 3 случая, в Чуйской области – 1 случай, в Баткенской области – 1 случай. Всего 44 случая», - сообщила А. Акматова.

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    Здравоохранение Кыргызстан Общество
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