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    В Кыргызстане 39 медработников заразились коронавирусом

    10 Апреля 2020, 12:08

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане на 10:00 часов 10 апреля зарегистрировано еще 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Таким образом, случаев заражения гражданами COVID-19 в стране достигло 298.

    Из нововыявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 пятеро - медицинские работники, сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев, пишет Кабар.

    По его словам, всего по стране количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на данный момент составляет 39.

    39 граждан вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.

    По словам заместителя министра здравоохранения, в настоящее время в стационарах находятся 254 человека с коронавирусом, из них в тяжелом состоянии находятся 8 человек, сообщает Кабар.

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    Здравоохранение Кыргызстан
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