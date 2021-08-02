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    В Кыргызстан прибыло 1 млн 250 тысяч доз вакцины Sinopharm

    2 Августа 2021, 00:22

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Кыргызстан доставили новую партию китайской вакцины Sinopharm от коронавирусной инфекции в количестве 1 млн 250 тыс. доз, закупленной за счет средств республиканского бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «КАБАР».

    Как сообщили в Республиканском штабе, кабинет Министров КР выражает признательность Китайской Народной Республике за оказываемую поддержку в преодолении пандемии COVID-19, а также за содействие в вопросах приобретения вакцины.

    Кабинет Министров призывает граждан вакцинироваться, обезопасив себя и своих близких.

    Отметим, в начале июля текущего года по поручению руководства республики были закуплены 1 млн 100 тыс. доз китайской вакцины. Всего были закуплены 2 млн 350 тыс. доз.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Кыргызстан Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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