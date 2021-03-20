В Кыргызстан доставили 150 тысяч доз китайской вакцины от COVID-19

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm от коронавируса доставили в Бишкек, которую Китай на безвозмездной основе передал Кыргызстану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

В церемонии передачи вакцины в аэропорту «Манас» приняли участие премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Ду Дэвэнь.

«Пандемия COVID-19 доказала, что ни одна страна не может бороться с вирусом в одиночку. Кыргызская Республика борется с коронавирусной инфекцией, как собственными силами, так и опираясь на помощь своих международных партнеров. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в самой Поднебесной, Китай продолжает оказывать существенную гуманитарную помощь кыргызскому народу», - сказал Улукбек Марипов, отметив, что в разработке противовирусной вакцины среди немногих стран мира значительных успехов достигла и КНР, сообщили в пресс-службе правительства КР.

Первыми вакцинируют тех, кому приходится взаимодействовать с большим количеством людей, например, медиков, учителей, пограничников. Затем прививки сделают кыргызстанцам с хроническими болезнями и тем, кому больше 65 лет.

Sinopharm (Синофарм) — первая одобренная в Китае вакцина от коронавирусной инфекции. Сейчас она активно применяется внутри страны. Ее также одобрили в нескольких зарубежных государствах. Препарат создан на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Такой метод считается одним из самых надежных при создании вакцин. До этого по той же технологии были разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Курс состоит из двух этапов. Вводить препарат нужно внутримышечно с интервалом в 21 день. Разработало его подразделение компании Sinopharm — China National Biotec Group Company (CNBG) в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.