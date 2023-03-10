В КТЖ улучшили показатели производственной безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В компании проведено обучение по внутренним стандартам производственной безопасности для 22 446 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В АО «Самрук-Қазына» состоялось заседание Общественного совета под председательством Болата Жамишева, посвященное охране труда и производственной безопасности в группе компаний фонда.

На заседании с докладом выступил главный инженер - директор департамента технической политики АО «НК «ҚТЖ» Батыр Котырев. Он рассказал о предпринимаемых мерах по улучшению состояния производственной безопасности в АО «НК «ҚТЖ».

«За 2022 год нам удалось снизить общее количество несчастных случаев на 16%. Количество таких случаев, взятых на учет, снижено на 40%. Не допущено случаев с травматизмом (в прошлом году произошло 7 случаев), количество несчастных случаев с временной утратой трудоспособности снижено на 20%», - отметил Батыр Котырев.

Также он проинформировал о продолжении работ по целевым программным мерам технико-технологической направленности, точечно воздействующих на планы по предотвращению несчастных случаев с летальным исходом на 2022-2026 годы и по предупреждению электротравматизма на 2021-2025 годы.

В локомотивах нового поколения в местах расположения вращающихся частей и оборудования под напряжением установлены элементы системы LOTO (блокировка и защита). Исключена функция внутреннего осмотра оборудования локомотива, находящегося в движении и многое другое.

Одним из действенных инструментов по предотвращению несчастных случаев является проведение поведенческих диалогов безопасности (ПДБ) по выявлению опасных условий и опасных действий, использование права на остановку небезопасных работ.

«Эти действия мы поддерживаем и развиваем через мотивацию. В 2022 году работники воспользовались таким правом более 600 раз. Выявлено более 25 000 опасных условий и опасных действий», - подчеркнул спикер.

За применение проактивного инструмента ПДБ поощрено 384 работника из числа производственного персонала на сумму более 16 млн тенге. По итогам прошлого года старший мастер пункта технического обслуживания Экибастузского эксплуатационного локомотивного депо Гимадиев Алмас Мураткалиулы поощрен туристической путевкой за рубеж для всей семьи.

Кроме технических мер, ограничивающих влияние «человеческого фактора», уделяется большое внимание вопросам обучения безопасности как руководителей всех уровней, так и производственного персонала. За 2022 год вне законодательных требований, внешними компаниями по программам и курсам NEBOSH, IOSH, DEFENSIVE DRIVING (безопасное вождение) обучено 529 человек. Тренеры компании провели обучение по внутренним стандартам производственной безопасности для 22 446 человек.

В этом году в соответствии с рекомендациями фонда установлен новый KPI по производственной безопасности, состоящий из четырех индикаторов, с каскадированием на сетевой и региональные уровни управления. Действующая с 2020 года автоматизированная интегрированная система производственной безопасности (ИСПБ) позволяет вести мониторинг проактивных составляющих КПД (вовлеченность и ознакомленность) в режиме онлайн по каждому подразделению.

Ранее в группе компаний ФНБ «Самрук-Қазына» назвали основные причины производственного травматизма и летальных исходов.