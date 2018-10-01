В КТЖ прокомментировали информацию о незаконной продаже билетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «Казахстан темир жолы» прокомментировали информацию о незаконной продаже билетов.

По словам официального представителя КТЖ Руслана Иманкулова, в таких случаях нужна более подробная доказательная база в виде фото-видео фиксации для проведения соответствующего разбора.

«КТЖ проводит в этом направлении соответствующую работу, обозначенную конкретными задачами по искоренению таких случаев. Для усиления контроля и искоренения фактов безбилетного провоза пассажиров и неоформленного багажа, работы с сервисным персоналом внедрен принцип «нулевой терпимости» в отношении работников поездных бригад, допустивших нарушения»,- сказал Руслан Иманкулов.

Как подчеркнул Р. Иманкулова, все служебные и оперативные разборы, заседания дисциплинарных комиссий проходят максимально прозрачно, и за ними в онлайн режиме следит руководство.

«Кроме того, ужесточены требования по найму персонала поездных бригад, ведется целенаправленная работа по повышению их мотивации. При наличии доказательств, ни один такой случай не останется без соответствующего внимания и должной реакции с нашей стороны»,- заключил Руслан Иманкулов.



Напомним, незаконную деятельность по продаже ж/д билетов выявили в Павлодаре



в июле во время проведения мониторинга за деятельностью филиала АО «НК «Казакстан Темир жолы» павлодарское отделение пассажирских перевозок (отделение) методом тайного покупателя выявлен факт незаконной перевозки пассажиров. Члены специальной мониторинговой группы, представители общественности выявили незаконную деятельность по продаже проездных билетов сообщением Павлодар-Алматы, - сообщили в пресс-службе департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области. - Официальная стоимость билета составляет 12 500 тенге, однако свободных билетов в кассе не оказалось и сотрудники АО «КТЖ» предложили доехать до пункта назначения безбилетным путём. За данную услугу они попросили 20 тысяч тенге».



Подобные факты имели место и в других регионах страны, добавили в ведомстве. По итогам мониторинга ряд сотрудников отделения понёс наказание.