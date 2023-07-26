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    В КТЖ принимают меры для бесперебойной перевозки социально значимых грузов

    26 Июля 2023, 15:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «Қазақстан темір жолы» принимают меры по организации бесперебойной перевозки социально значимых грузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «В АО «НК «ҚТЖ» вопросы перевозки социально значимых грузов, таких как уголь, зерно, продукты перемола и нефтеналивные грузы, находятся на особом контроле. Ситуация отслеживается ежесуточно. В компании работают оперативные штабы и «горячие линии» по каждому виду грузов. Проводятся регулярные совещания совместно с заинтересованными государственными структурами, производственными предприятиями и экспортерами», - сообщили в пресс-службе компании.

    В АО «НК «ҚТЖ» принимаются организационные и технологические меры по организации бесперебойной перевозки социально значимых грузов. В КТЖ есть достаточное количество локомотивов для обеспечения заявок грузоотправителей.

    «Особое внимание уделяется перевозкам нефтепродуктов в период посевной и уборочной кампаний. Имеющееся в Казахстане количество цистерн, предназначенных для транспортировки нефтеналивных грузов (9 тысяч единиц), полностью покрывают потребности рынка», - добавили в компании.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КТЖ Транспорт Логистика
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