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    В крупные магазины Бельгии создались очереди перед очередным локдауном

    27 Марта 2021, 06:27

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу в магазины популярного европейского производителя мебели в столице Бельгии образовались длинные очереди. Жители спешат сделать покупки перед очередным локдауном, передает собственный корреспондент МИА Казинформ».

    С 27 марта все магазины в Бельгии, кроме продовольственных, начнут принимать покупателей только по предварительной записи. При этом в торговых центрах разрешается одновременно находиться до 50 покупателей.

    Такие правила были введены правительством Бельгии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и предотвращения третьей волны пандемии.

    Теперь покупателям будет необходимо записаться онлайн и прийти в магазин в указанное время. Система даст каждому покупателю один час времени для совершения покупок в магазине.

    «Мы знаем, что для некоторых это больше, чем им нужно, в то время как для других этого будет недостаточно», - сказал менеджер мебельного магазина.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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