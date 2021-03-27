В крупные магазины Бельгии создались очереди перед очередным локдауном

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу в магазины популярного европейского производителя мебели в столице Бельгии образовались длинные очереди. Жители спешат сделать покупки перед очередным локдауном, передает собственный корреспондент МИА Казинформ».

С 27 марта все магазины в Бельгии, кроме продовольственных, начнут принимать покупателей только по предварительной записи. При этом в торговых центрах разрешается одновременно находиться до 50 покупателей.

Такие правила были введены правительством Бельгии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и предотвращения третьей волны пандемии.

Теперь покупателям будет необходимо записаться онлайн и прийти в магазин в указанное время. Система даст каждому покупателю один час времени для совершения покупок в магазине.

«Мы знаем, что для некоторых это больше, чем им нужно, в то время как для других этого будет недостаточно», - сказал менеджер мебельного магазина.



