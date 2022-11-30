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    В круглосуточном режиме работают коммунальные службы в Таразе

    30 Ноября 2022, 05:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Из-за резкого ухудшения погодных условий и образования гололеда в Таразе проводят противогололедные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, с вечера 28 ноября на проезжей части и на тротуарах областного центра городские коммунальные службы проводят работы по подсыпке инертными материалами.

    «Компания «Жасыл Ел Тараз» вчера уже задействовала 25 рабочих и 12 единиц специализированной техники. На подсыпку центральных проспектов и магистральных улиц было израсходовано 420 кубометров песка, 200 тонн соли. Сегодня, 29 ноября, на улицы города вышли 16 единиц специализированной техники и 185 рабочих. Ведется работа по подсыпке солью и песком улиц и тротуаров, расчистке автобусных остановок, а также прилегающих к школам и больницам дорог».

    Для подготовки к зиме товарищество «Жасыл Ел Тараз» приобрело 1 000 тонн соли и 3 600 кубометров песка. Все коммунальные службы в областном центре работают в круглосуточном режиме, отметили в акимате города Тараза.

    Как сообщалось ранее, 28 ноября в регионе зафиксировано общее ухудшение погодных условий, сильный гололед. Было закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент на участке автодороги республиканского значения Алматы – Термез - Ташкент (534 - 593 км, село Айша биби - граница Туркестанской области).

    В связи с погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, быть бдительными при появлении пешеходов на проезжей части.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ЖКХ Тараз
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