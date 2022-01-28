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    В критический момент кадровый и человеческий потенциал партии не были задействованы в полной мере - Президент РК

    28 Января 2022, 15:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит сконцентрироваться на следующих приоритетах.

    «Первое - укрепление солидарности в рядах партии, консолидация всех конструктивных сил общества. Нужно активнее вовлекать в свои ряды представителей разных общественно-политических кругов, реальных лидеров, обладающих доверием сограждан. К сожалению, мы увидели, что таких людей в партии недостаточно», - сказал Глава государства.

    По словам Президента, в критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере.

    Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

    Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Нур Отан Политические партии Политика Съезд партии Аманат
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