В критический момент кадровый и человеческий потенциал партии не были задействованы в полной мере - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит сконцентрироваться на следующих приоритетах.

«Первое - укрепление солидарности в рядах партии, консолидация всех конструктивных сил общества. Нужно активнее вовлекать в свои ряды представителей разных общественно-политических кругов, реальных лидеров, обладающих доверием сограждан. К сожалению, мы увидели, что таких людей в партии недостаточно», - сказал Глава государства.

По словам Президента, в критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере.

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».



