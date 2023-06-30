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    В криминальных схемах ввоза иностранных авто участвовали сотрудники полиции - Президент

    30 Июня 2023, 12:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сложную ситуацию на дорогах страны усугубил беспорядочный ввоз в страну иностранных машин. Об этом заявил сегодня Глава государства на заседании коллегии Министерства внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Ситуацию на дорогах усугубил беспорядочный ввоз в страну иностранных машин, которые ездили без должной регистрации. Их водители грубо, а зачастую безнаказанно, нарушали правила дорожного движения. Чтобы вернуть их в правовое поле, по моему поручению проводится легализация этих автомобилей. Сейчас я заслушал краткие доклады, работа проводится, сделано немало. Но, в принципе, эту работу надо продолжать. Самое главное – не повторять ошибки», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Причина массового ввоза в страну таких машин, по мнению Президента, кроется в непродуманных решениях уполномоченных государственных органов.

    «Сейчас мы вынуждены исправлять ранее допущенные ошибки, в том числе и Министерством внутренних дел. Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомашин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции. Подобным беззакониям, бросающим тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве», - сказал Глава государства, поручив правоохранительным органам в тесном партнерстве с профильными специалистами и гражданскими активистами предметно заниматься этим вопросом.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана ДТП Транспорт МВД РК
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