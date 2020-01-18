В Крещенскую ночь жамбылцы искупаются в целебных источниках Аулие бастау и Ак булак

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Водоемы для крещенского купания определили на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Ежегодно, в ночь с 18 на 19 января, в один из главных православных праздников Крещения Господня сотни жителей Жамбылской области и города Тараза выезжают за пределы города на водоемы. Их безопасность находится под контролем спасателей, полиции, медиков.

Накануне на базе департамента по ЧС Жамбылской области состоялся брифинг, посвященный актуальным вопросам зимнего периода, в том числе и обеспечения безопасности граждан в период празднования этого религиозного праздника. Участниками обсуждения стали сотрудники ДЧС Жамбылской области, местной полицейской службы департамента полиции области, настоятель собора «Успения Божией Матери» протоиерей Георгий.

Отмечено, что совместно с местными исполнительными органами определены безопасные места для проведения традиционного праздничного купания жителей областного центра и других населенных пунктов региона.

Для жителей Тараза это канал Карасу близ храма Успения Божией Матери, река Талас по проспекту Жамбыла вблизи Казпоселка (район моста), по ул. Жаугаш батыра ниже гидроузла (район спиртзавода), по ул. Жангельдина (район Тектурмас), река Аса близ автодороги в направлении «НДФЗ» (район моста).

В Жамбылском районе для крещенского купания определен родник Аулие-бастау, расположенный по автодороге Карабастау - Каратау - Жанатас. «Святой родник» находится в 30 км от Тараза, сюда часто ездят как жители областного центра, так и из других городов Казахстана и соседнего Кыргызстана. Этот источник давно известен своими целебными свойствами, замеченными еще в старину чабанами - больные овцы, переночевав возле водоема, выздоравливали. Сегодня к роднику приезжают сотни людей за здоровьем и целебной водой. Купаются в этом роднике в любую погоду, температура воды здесь всегда +16 градусов.

По мнению аксакалов, целебные свойства этой воде дает святой дух. Неподалёку от родника находится могила старца, и местность называется «Аулие» (святой) «бастау». Рядом находится городище «Аулие-Бастау» VI-X вв., относящееся к историческим памятникам областного значения.

Для жителей Сарысуского района определено крещенское купание на роднике Ак булак, в Жуалынском районе - на водохранилище Терс-Ащибулак, в городе Шу Шуского района - в районе моста через реку Шу и в месте «Тогай» на реке Шу (район сахарного завода).

Разработан и утвержден первым заместителем акима Жамбылской области Бекболатом Орынбековым план мероприятий по обеспечению безопасности населения во время празднования Крещения Господня. В местах предполагаемого купания будут дежурить спасатели Оперативно-спасательного отряда ГУ «СПиАСР», сотрудники ОЧС районов, местной полицейской службы и медицинские работники. Всеми подразделениями департамента полиции будет осуществляться несение службы в режиме повышенной готовности.

Говоря о правилах безопасности, участники брифинга отметили, что для того чтобы зимнее купание не нанесло вред здоровью, нужно соблюдать основные принципы. Раздеваться нужно непосредственно перед тем, как входить в воду. Погружаться в воду медленно, не надрывая свою сердечно-сосудистую систему. Зайдя в воду по колено, умойтесь и слегка намочите верхнюю часть тела. Окунувшись, не находитесь в ледяной воде больше десяти секунд. Выбравшись наружу, сразу же интенсивно разотрите себя сухим полотенцем и оденьтесь в теплую одежду. Ни в коем случае нельзя окунаться в воду, приняв алкоголь. Обязательно иметь с собой теплую и сухую одежду, чтобы переодеться, и горячий чай.

Настоятель собора Успения Божией Матери протоиерей Георгий рассказал историю возникновения традиционного купания в праздник Крещения Господня.



