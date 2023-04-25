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    В краже арендуемых электросамокатов подозревают двух женщин в Талдыкоргане

    25 Апреля 2023, 22:44

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В краже арендуемых электросамокатов подозревают двух жительниц Жетысуской области. Женщины задержаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    24 апреля к полицейским Талдыкоргана обратился один из местных предпринимателей, заявивший о краже двух электросамокатов. У мужчины более сотни самокатов, которыми на прокат пользуются горожане. На каждом из них установлен JPS и специальная программа, по которой производится оплата с последующим использованием. Самокаты похитили в разных районах города. Причиненный ущерб составил 850 тысяч тенге.

    Оперативникам и патрульным удалось в течение нескольких часов отыскать похищенный транспорт и возвратить законному владельцу. В качестве подозреваемых задержаны две женщины, 34 и 42 лет, одна из которых проживает в областном центре, другая в близ расположенном населенном пункте.

    По обоим фактам возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.188 УК РК «Кража». В отношении задержанных избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Жетысуская область
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