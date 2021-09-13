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    10:08, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В «красной зоне» три мегаполиса и восемь областей Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.

    В «желтой зоне» - Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.

    В «зеленой зоне» - Туркестанская область.



    Теги:
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