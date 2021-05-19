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    10:50, 19 Май 2021 | GMT +6

    В «красной» зоне по коронавирусу находятся восемь регионов Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

    В «желтой» зоне: Алматинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области, СКО.
    В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области.


    Теги:
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