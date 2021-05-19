В «красной» зоне по коронавирусу находятся восемь регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области, СКО.

В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области.