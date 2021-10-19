РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:10, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    В «красной зоне» остаются три города и шесть районов Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологи оценивают ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Павлодарской области как нестабильную, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 159 случаев COVID-19, в том числе в Павлодаре - 70, Экибастузе - 27, Аксу - 19», - проинформировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    Там сообщили, что в регионе зарегистрировано 49167 случаев КВИ. В «красной зоне» по количеству ныне больных находятся города Павлодар, Экибастуз, Аксу, Актогайский, Успенский, Павлодарский, Майский, Аккулы, Иртышский районы, в «желтой» – Щербактинский, Железинский, район Теренколь, а в «зеленой зоне» – Баянаульский район.

    «По оценке эпидемиологов ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается нестабильной, - отметили в ДСЭК. - За истекшие семь дней с 12 по 18 октября в области зарегистрировано 1148 заболевших, за предыдущие - с 5 по 11 октября – 1055 случаев COVID-19».



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!