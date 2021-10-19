В «красной зоне» остаются три города и шесть районов Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологи оценивают ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Павлодарской области как нестабильную, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 159 случаев COVID-19, в том числе в Павлодаре - 70, Экибастузе - 27, Аксу - 19», - проинформировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Там сообщили, что в регионе зарегистрировано 49167 случаев КВИ. В «красной зоне» по количеству ныне больных находятся города Павлодар, Экибастуз, Аксу, Актогайский, Успенский, Павлодарский, Майский, Аккулы, Иртышский районы, в «желтой» – Щербактинский, Железинский, район Теренколь, а в «зеленой зоне» – Баянаульский район.

«По оценке эпидемиологов ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается нестабильной, - отметили в ДСЭК. - За истекшие семь дней с 12 по 18 октября в области зарегистрировано 1148 заболевших, за предыдущие - с 5 по 11 октября – 1055 случаев COVID-19».



