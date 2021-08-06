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В «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана

6 Августа 2021 08:19
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В «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 августа 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «зеленой зоне» - Туркестанская область.

В целом, Республика Казахстан остается в «красной зоне» по темпам распространения коронавируса.


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#Коронавирус в РК  
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