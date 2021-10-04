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    08:25, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    В «красной зоне» остаются два мегаполиса и две области Казахстана

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    Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионах Казахстана на 4 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.


    Теги:
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