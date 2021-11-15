В «красной» зоне остаются два региона Казахстана

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вчера 23:40
В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
15 Ноября 2021 08:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, область.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
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