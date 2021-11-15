В «красной» зоне остаются два региона Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, область.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.







