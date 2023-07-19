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    В Костанайской области задержали нетрезвых подростков

    19 Июля 2023, 12:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Двух подростков в состоянии алкогольного опьянения задержали полицейские в Костанае в первый же день республиканского профилактического мероприятия «Дети в ночном городе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, в профилактическом мероприятии было задействовано не только сотрудники полиции, но и представители образования, здравоохранения и местных исполнительных органов.

    «Ювенальными полицейскими привлечено за допущение нахождения. несовершеннолетних вне жилища после 23.00 часов без законных представителей- 56 законных представителей, за невыполнение родителями обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних- 8 законных представителей, также выявлено 2 несовершеннолетних в состоянии опьянения», - сообщили в полиции.

    Что касается родителей двух малолетних, которые распивали спиртные напитки, им грозит штраф в размере 5 МРП.

    Также полицией было выявлено и поставлено на профилактический учет 15 неблагополучных семей и 19 несовершеннолетних.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанай Дети полиция
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