В Костанайской области у полицейских забирали выплаченные им премии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высокопоставленные сотрудники полиции попались на взятке в 1,5 млн тенге в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«21 декабря 2018 года антикоррупционной службой Костанайской области задержан при получении группой лиц взятки в сумме 1,5 млн тенге начальник отдела полиции города Житикары и Житикаринского района, а также начальник отделения местной полицейской службы этого же отдела», - сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин на брифинге в ведомстве.

По его словам, подозреваемые осуществляли незаконную поборы денежных средств, ранее выплаченных в качестве премии подчиненным сотрудникам.

«22 декабря 2018 года Специализированным следственным судом города Костаная в отношении начальника отдела санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении начальника отделения МПС применена мера пресечения - домашний арест», - добавил А. Бердалин.

Также антикоррупционной службой Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении главного врача областного Онкологического диспансера и его заместителя.

«Они подозревается в получении взятки в группе лиц в сумме 4,4 млн тенге от директора частного предприятия за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медреагентов и реактивов. Досудебное расследование продолжается», - отметил спикер.