-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:39 206
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08:27 456
-
В Костанайской области у полицейских забирали выплаченные им премии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высокопоставленные сотрудники полиции попались на взятке в 1,5 млн тенге в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«21 декабря 2018 года антикоррупционной службой Костанайской области задержан при получении группой лиц взятки в сумме 1,5 млн тенге начальник отдела полиции города Житикары и Житикаринского района, а также начальник отделения местной полицейской службы этого же отдела», - сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин на брифинге в ведомстве.
По его словам, подозреваемые осуществляли незаконную поборы денежных средств, ранее выплаченных в качестве премии подчиненным сотрудникам.
«22 декабря 2018 года Специализированным следственным судом города Костаная в отношении начальника отдела санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении начальника отделения МПС применена мера пресечения - домашний арест», - добавил А. Бердалин.
Также антикоррупционной службой Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении главного врача областного Онкологического диспансера и его заместителя.
«Они подозревается в получении взятки в группе лиц в сумме 4,4 млн тенге от директора частного предприятия за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медреагентов и реактивов. Досудебное расследование продолжается», - отметил спикер.
- 40-летний павлодарец подозревается в убийстве своей матери
- Участковый инспектор полиции задержан за незаконную охоту на сайгаков
- Псевдопожарники обкрадывали магазины в Туркестанской области
- На месте преступления задержали подозреваемого в убийстве жителя Алматинской области
- Полицейские Алматы чаще будут проверять скупщиков краденых автозапчастей
- В Алматы арестованы четверо полицейских управления спецохраны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана