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    В Костанайской области растет число заболевших бруцеллезом

    30 Июня 2023, 12:33

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанайской области отмечается значительный рост заболеваемости населения бруцеллезом, уже зарегистрировано свыше 20 фактов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК).

    «В области отмечается значительный рост заболеваемости бруцеллезом: за 6 месяцев текущего года зарегистрирован 21 случай, в том числе 4 факта среди детей до 14 лет. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года отмечен рост в 5,2 раза»,- сообщили в департаменте.

    Инфицирование заболевших, как отмечают в ведомстве, произошло при контакте с больным бруцеллезом домашним скотом и употреблении продуктов животноводства.

    Больше всего заболевших в Аулиекольском районе -16 случаев, в Наурзумском и Карасуском - по 2 случая и один случай в Костанайском районе.

    «Осложнение эпидемиологической ситуации по бруцеллезу среди людей напрямую связано с ростом зараженности бруцеллезом сельскохозяйственных животных, так как источником заражения людей является крупный и мелкий рогатый скот. Основными источниками инфекции остается сельскохозяйственные животные индивидуального сектора, основным путем передачи инфекции - контактный путь»,- дополнили в ДСЭК.

    В ведомстве подчеркнули, что бруцеллез может переходить в хроническую форму. Само заболевание длительное, трудно поддающееся лечению, которое поражает практически все органы и системы организма и, как правило, сопровождается хронизацией инфекционного процесса, с последующей инвалидностью.

    «Основные признаки заболевания у человека проявляются через 15-30 дней после заражения. Это головная боль, температура до 39 градусов, потливость, боли в суставах. У животных заболевание проявляется главным образом абортами и рождением мертвого плода. Больные животные особенно опасны в период окота, отела, так как с плодом, околоплодной жидкостью, последом, мочой микроб выделяется в огромном количестве. Кроме этого, заражение происходит при забое животных, разделке мяса, употреблении молочных и мясных продуктов от больных животных»,- пояснили в департаменте.

    В организм человека этот микроб попадает через слизистые оболочки и кожу. Поэтому, как предупреждают специалисты, помогая животным при отеле, окоте и при уходе важно пользоваться спецодеждой (халат, фартук, сапоги) и перчатками. Также необходимо чаще мыть руки с мылом и обрабатывать дезинфекционными растворами. В помещениях для скота не разрешается пить, курить и принимать пищу.

    «Если бруцеллез у вашего животного подтвержден, его необходимо как можно быстрее сдать на убой. Если Ваш скот признан бруцеллезным, обязательно обследуйтесь у врача»,- предупреждают в профильном ведомстве.

    Также, решающее значение в благоприятном исходе заболевания играет своевременное обращение за медпомощью. Поэтому, санврачи рекомендуют в случае обнаружения признаков болезни сразу обращаться к врачу.

    «Зная основные признаки заболевания у животных и симптомы инфекции у людей, можно своевременно заподозрить наличие инфекции и принять своевременные меры по защите своего здоровья и здоровья близких»,- заключили в ведомстве.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Здравоохранение Сельское хозяйство
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