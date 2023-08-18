В Костанайской области пройдут Дни Медицинского центра УДП

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С 21 по 24 августа представительная делегация Медцентра УДП проведет прием сложных пациентов в Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба УДП, высококвалифицированные врачи хирургического профиля международного уровня Больницы Медцентра и Центральной клинической больницы проведут прием сложных пациентов и поделятся с региональными коллегами опытом проведения сложных и уникальных операции.

В Костанайской областной больнице пациентов будут консультировать и оперировать:

22 августа - заместитель директора по хирургии БМЦ, врач высшей категории, нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев;

23 августа – врач-травматолог высшей категории Сакен Мулдагалиев и акушер-гинеколог высшей категории - Аскар Ибраев-Рысбеков.

Заместитель директора по лечебной работе БМЦ, доктор медицинских наук, врач высшей категории, ассоциированный профессор БМЦ Раушан Карабаева проведет здесь обучающий семинар «Деятельность клинико-фармакологического отделения».

В Рудненской городской больнице (22 августа) и Костанайском областном кардиологическом центре (23 августа) будет оперировать и делиться опытом с коллегами главный аритмолог БМЦ, доктор медицинских наук, ассоциированный профессор БМЦ Аян Абдрахманов.

В Костанайской городской многопрофильной онкологической больнице главный онколог БМЦ Назар Сейдалин проведет для врачей-онкологов обучающий семинар «Биопсия лимфоузлов страховщика при раке молочной железы и меланоме».

В Костанайской областной больнице с пациентами и врачами будут работать заведующий Центром нейрохирургии ЦКБ, врач-нейро- и рентгенхирург Марат Саршаев, и заведующий отделением травматологии и ортопедии ЦКБ, врач-травматолог высшей категории Сакен Мулдагалиев.

Поделятся наработанным опытом и сотрудники других подведомственных организаций Медицинского центра: Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы, Центра медицинских технологий и информационных систем, Лечебно-оздоровительного комплекса «Ок-Жетпес» и детского сада «Карлыгаш».

Ранее представители Медицинского центра посетили Актюбинскую, Акмолинскую, Атыраускую и Восточно-Казахстанскую области, а также Шымкент.