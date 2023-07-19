В Костанайской области против саранчовых обработано свыше 385 тысяч га

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области продолжаются мониторинговые и защитные мероприятия по стадным саранчовым. Специалисты обследовали на наличие вредителей больше 2 млн га. Из подлежащих обработке 409,3 тыс. га фитосанитарные мероприятия произведены на 385,3 тыс. га или 94,1% от плана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

Вместе с тем, проводится точечная работа с отдельными крестьянскими хозяйствами, где было зафиксировано распространение насекомых.

К примеру, площадь обследования к/х «Кошкодан С.И» в Наурзумском районе составляет 3,7 тыс. га. В результате миграции стадной саранчи с приграничных районов вся данная территория подлежала обработке. За счет собственных средств глава крестьянского хозяйства обработал 1,6 тыс. га, за счет бюджетных средств 2,1 тыс. га. Для проведения химических обработок была задействована авиатехника и аэрозольный газогенератор. По состоянию на 14 июля защитные мероприятия завершены. Контрольное обследование посевов проводилось в присутствии главы крестьянского хозяйства. Посевные не повреждены.

Кроме того, в ходе проведения мониторинга по стадным саранчовым в Жангельдинском районе на посевах сафлора к/х «Касенов Т.Г.» были отмечены повреждения. При визуальном осмотре установлено, что повреждения вызваны потравой сайгаков, свидетельством этого было присутствие непосредственно большого количества следов от копыт, мест лежанок и помёта. На всех имеющихся остатках сафлора и другой растительности признаки питания сайгой, следов повреждений от саранчовых не обнаружено.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что информация, распространяемая в СМИ и социальных сетях о пострадавших от саранчи 10-20 тыс. га в регионе, не соответствуют действительности.