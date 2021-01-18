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    В Костанайской области пресечена попытка транспортировки 23 тонн ГСМ

    18 Января 2021, 16:14

    КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области пресечен факт незаконного приобретения и транспортировки ГСМ общим объемом 23 тысяч литров (23 тонны) на территории области без соответствующих сопроводительных документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

    Данный факт выявлен в рамках оперативно-профилактического мероприятия «BARRELL», возбуждено уголовное дело по ст.197 ч.3 УК РК. Согласно заключению специалистов ущерб составил 4,3 млн. тенге.

    Приговором суда №2 г. Костанай фигурант по делу признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы.

    Изъятое дизельное топливо в количестве 23 тонны обращено в доход государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Минфин РК
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