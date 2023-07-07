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    В Костанайской области потерявшегося сельчанина разыскали в степи в день его рождения

    7 Июля 2023, 22:02

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - По счастливой случайности пропавшего жителя села Алтынсарино Костанайской области нашли в день его рождения, ровно через три дня после пропажи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

    В отдел полиции Камыстинского района обратился управляющий бригады ТОО «Алтынсарино» с сообщением о пропаже сторожа полевого стана.

    Предполагалось, что мужчина ночью покинул рабочее место и, возможно, заблудился в степи. Незамедлительно полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия совместно со специалистами отдела по чрезвычайным ситуациям и работниками ТОО. В течение трех суток они прочесывали степь, использовали специальную технику, в том числе и дрон. В ходе поиска потерявшийся сторож был найден близ небольшого водоема в степи живым и невредимым.

    «Выяснилось, что в ту злополучную ночь мужчина испытывал недомогание, и чтобы не дожидаться медицинской помощи, решил добраться самостоятельно до села. Но в темноте мужчина потерял ориентир. Обессиленный, он плутал по степи, пока не добрался до ближайшего водоема. Там же его нашла поисковая группа», - рассказал оперуполномоченный Отдела полиции Камыстинского района Николай Василий.

    Сельчанину оказывается медицинская помощь в районной больнице, так как организм перенес стресс и истощение. Угрозы для жизни нет.

    Родные мужчины все это время также принимали участие в поисках. Сын найденного сторожа выражает искренние слова благодарности заместителю директора ТОО «Алтынсарино» Асхату Абилову, управляющему бригады № 3 Максиму Маевскому, полицейским района и сотрудниками ЧС, всем неравнодушным, кто содействовал в поиске его отца.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область МВД РК Регионы Казахстана Общество
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