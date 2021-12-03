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    В Костанайской области наблюдается рост в промышленности

    3 Декабря 2021, 16:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В промышленности Костанайской области наблюдается рост на 8,1%. Об этом заявил на брифинге в СЦК аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В промышленности рост обеспечен на 8,1%, в строительстве – 6 %, по вводу жилья – 25,5%, инвестиции в основной капитал увеличены на 11 %», - сказал Архимед Мухамбетов.

    По данным областного акимата, с начала года промышленными предприятиями произведено продукции на 1 870,2 млрд. тенге.

    Значительный рост во многом обеспечен предприятиями, реализовавшими в годы индустриализации инвестиционные проекты. Так, на 13,5% демонстрирует рост обрабатывающая промышленность за счет увеличения производства продукции машиностроения (на 17,7%), металлургии (на 20,2%), производства неметаллической продукции (на 35,6%) и продуктов питания (на 1,3%).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Костанайская область Акимат Промышленность Экономика
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