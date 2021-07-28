Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В Костанайской области добились 99,9% возмещения ущерба от коррупционных преступлений

    28 Июля 2021, 12:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области добились 99,9% возмещения ущерба от коррупционных преступлений. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш Бекбасов в ходе брифинга на площадке Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если за 6 месяцев 2021 года департаментом выявлено 42 преступления, из них коррупционных - 39, то за аналогичный период прошлого года выявлено 86, из них коррупционных - 73 преступления, соответственно. К уголовной ответственности привлечено 22 лица, в том числе 7 руководителей различного уровня, тогда как в прошлом году было привлечено 5 руководителей. При этом, возмещение ущерба увеличилось в 2 раза, с 330 миллионов тенге в прошлом году до 706 миллионов тенге в этом году. Возмещение составляет 99,9%», – сказал К.Бекбасов.

    По его словам, такие результаты достигнуты благодаря широкомасштабной превентивной работе, устраняются системные коррупционные риски в рамках проводимых внешних и внутренних антикоррупционных мониторингов. В области проводятся разъяснительные мероприятия в формате встреч с коллективами, в том числе, в рамках внесенных представлений по статье 200 Уголовно-процессуального кодекса.

    За 6 месяцев текущего года в государственные органы направлено 27 таких представлений по устранению обстоятельств, способствующих совершению уголовных и других правонарушений в рамках статьи 200 УПК РК. Из них 5 прев отношении отдельных руководителей были рассмотрены на заседаниях советов по этике. По результатам рассмотрения приняты решения о дисциплинарных наказаниях, вплоть до увольнения с занимаемых должностей. Например, экс-руководитель Костанайской областной территориальной инспекции, который был уволен по отрицательным мотивам в рамках одного из заседаний комиссии и, не согласившись с решением, обратился в суд. Но, 30 июня 2021 года Сарыаркинским районным судом города Нур-Султан вынесено решение об отказе в удовлетворении иска.

    По мнению К.Бекбасова, все это положительно влияет, как на повышение правовой грамотности, выработки принципа «нулевой терпимости» к коррупции среди населения, так и на устранение причин и условий возникновения коррупции.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Костанайская область Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области
    446 км дорог отремонтируют в Костанайской области
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка