В Костанайской области добились 99,9% возмещения ущерба от коррупционных преступлений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области добились 99,9% возмещения ущерба от коррупционных преступлений. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш Бекбасов в ходе брифинга на площадке Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если за 6 месяцев 2021 года департаментом выявлено 42 преступления, из них коррупционных - 39, то за аналогичный период прошлого года выявлено 86, из них коррупционных - 73 преступления, соответственно. К уголовной ответственности привлечено 22 лица, в том числе 7 руководителей различного уровня, тогда как в прошлом году было привлечено 5 руководителей. При этом, возмещение ущерба увеличилось в 2 раза, с 330 миллионов тенге в прошлом году до 706 миллионов тенге в этом году. Возмещение составляет 99,9%», – сказал К.Бекбасов.

По его словам, такие результаты достигнуты благодаря широкомасштабной превентивной работе, устраняются системные коррупционные риски в рамках проводимых внешних и внутренних антикоррупционных мониторингов. В области проводятся разъяснительные мероприятия в формате встреч с коллективами, в том числе, в рамках внесенных представлений по статье 200 Уголовно-процессуального кодекса.

За 6 месяцев текущего года в государственные органы направлено 27 таких представлений по устранению обстоятельств, способствующих совершению уголовных и других правонарушений в рамках статьи 200 УПК РК. Из них 5 прев отношении отдельных руководителей были рассмотрены на заседаниях советов по этике. По результатам рассмотрения приняты решения о дисциплинарных наказаниях, вплоть до увольнения с занимаемых должностей. Например, экс-руководитель Костанайской областной территориальной инспекции, который был уволен по отрицательным мотивам в рамках одного из заседаний комиссии и, не согласившись с решением, обратился в суд. Но, 30 июня 2021 года Сарыаркинским районным судом города Нур-Султан вынесено решение об отказе в удовлетворении иска.

По мнению К.Бекбасова, все это положительно влияет, как на повышение правовой грамотности, выработки принципа «нулевой терпимости» к коррупции среди населения, так и на устранение причин и условий возникновения коррупции.