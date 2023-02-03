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    В Костанайской области до 2026 года введут более 4 тысяч орошаемых площадей

    3 Февраля 2023, 17:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области в целях развития орошаемого земледелия увеличат площади. К 2026 году введут в оборот более 4 тысяч новых орошаемых площадей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой руководителя управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Тимура Бисимбаева.

    «На орошаемых участках в текущем году запланировано засеять культуры на площади 7,1 тысячи га. Из них наибольшие площади будут заняты картофелем – 2,8 тысячи га, кормовыми – 1,8 тысячи га, зерновыми культурами – 1,3 тысячи га. Под овощи отводится – 700 га, масличные – 400 га, бахчевые – 70 га. В области до 2026 года запланирован ввод в оборот 4,1 тысячи га новых орошаемых площадей в шести регионах области – Аркалык, Амангельдинский, Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский, Мендыкаринский районы», - сообщил Т. Бисимбаев.

    За последние три года, по озвученным в ведомстве данным, введено 2473 га орошаемых земель. Только в этом году в регионе планируется ввести 410 га.

    Ранее сообщалось, какие задачи поставили перед костанайскими аграриями.


    Фото: msc.env.uth.gr

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Сельское хозяйство
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