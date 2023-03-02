В Костанайской области девять иностранцев выдворены за пределы страны

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —С 20 по 28 февраля текущего года на территории Костанайской области прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Итоги озвучили в департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выявлено 9 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательства. Все они решениями судов выдворены за пределы страны. Кроме того, 106 граждан Республики Казахстан за неуведомление органов внутренних дел о пребывании иностранцев привлечены к административной ответственности, 6 работодателей за незаконное использование иностранной рабочей силы», - сообщили в полиции.

К примеру, на территории Узункольского района установлен 33-летний гражданин Узбекистана, который неоднократно нарушал законодательство Республики Казахстан. Решением суда он выдворен за пределы страны.

«Главная цель данного оперативно-профилактического мероприятия — это выявление иностранных граждан, ранее выдворенных по решению суда, а также иностранцев, находящихся без финансовых средств и документов, удостоверяющих личность гражданина. Также это оказание содействия в урегулировании правового статуса и обеспечении выезда за пределы страны»,- отметил начальник управления миграционной службы департамента полиции области Кайрат Дутпаев.



