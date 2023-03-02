Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    В Костанайской области девять иностранцев выдворены за пределы страны

    2 Марта 2023, 04:20

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —С 20 по 28 февраля текущего года на территории Костанайской области прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Итоги озвучили в департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выявлено 9 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательства. Все они решениями судов выдворены за пределы страны. Кроме того, 106 граждан Республики Казахстан за неуведомление органов внутренних дел о пребывании иностранцев привлечены к административной ответственности, 6 работодателей за незаконное использование иностранной рабочей силы», - сообщили в полиции.

    К примеру, на территории Узункольского района установлен 33-летний гражданин Узбекистана, который неоднократно нарушал законодательство Республики Казахстан. Решением суда он выдворен за пределы страны.

    «Главная цель данного оперативно-профилактического мероприятия — это выявление иностранных граждан, ранее выдворенных по решению суда, а также иностранцев, находящихся без финансовых средств и документов, удостоверяющих личность гражданина. Также это оказание содействия в урегулировании правового статуса и обеспечении выезда за пределы страны»,- отметил начальник управления миграционной службы департамента полиции области Кайрат Дутпаев.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    О проводимой в преддверии выборов операции «Правопорядок» сообщили в МВД РК
    Криминальную группировку из «охранного бизнеса» задержали в Кызылорде
    ПДД в качестве отдельного предмета не планируют внедрять в школах Казахстана
    Почти каждый третий житель Костанайской области - представитель молодежи
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров