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    В Костанайской области 46 из 65 сельских акимов избраны на должность повторно

    26 Июля 2021, 16:28

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области озвучены итоги прошедших накануне выборов сельских акимов. Данные озвучил на брифинге председатель Костанайской областной избирательной комиссии Александр Малашко, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Выборы проходили по 65 избирательным округам, куда входят 168 населённых пунктов, и голосование проводилось по 178 избирательным участкам.

    В период проведения выборов работал 881 член участковых избирательных комиссий. Выборы проведены в 168 населённых пунктах области. За соблюдением выборного законодательства при организации проведения голосования наблюдали 207 представителей политических партий, 279 общественных и некоммерческих организаций. На избирательных участках присутствовали 239 доверенных лиц кандидатов в акимы.

    Всего в списке избирателей было внесено 46 799 человек. Явка составила 84,4%.

    «В избирательные бюллетени было внесено 148 кандидатов, из них 59 были выдвинуты политическими партиями. В 5 избирательных округах кандидаты выдвигались только путём самовыдвижения. И самое наибольшее количество кандидатов - трое в селе Троебратский в Узункольском районе,- сообщил А. Малашко. — Из кандидатов, выдвинутых политическими партиями, избранные от «Nur Otan»-52 кандидата, «Адал»-2, «Ауыл»-2, «Акжол»- 2. Из 88 самовыдвиженцев избрано 7 акимов. Из избранных 65 акимов - 56 госслужащие, в том числе 46 акимов избраны повторно в свой избирательный округ. 3 являются акимами других сельских округов, двое - представители коммерческих структур, 4- работники бюджетных организаций. Один аким временно не работал. Из всех избранных акимов - 8 женщин».

    По специальностям избранных акимов - это, в основном, преподаватели, экономисты, юристы, инженеры, сельхозработники и другие. Средний возраст - 47,4 лет. Самому молодому 28 лет, самому возрастному - 62 года.

    «59 избранных акимов проживают в сельском округе, где и состоялись выборы, 6 проживают в другом сельском округе, но на территории района. Заявлений и жалоб по наращениям не поступало»,- подытожил А. Малашко.

    Напомним, вчера в Казахстане состоялись выборы сельских акимов. В 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.

    За выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. С данными о явках избирателей на выборах сельских акимов можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Выборы-2021 Выборы акимов
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