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    В костанайском аэропорту планируют увеличить площадь аэровокзала

    12 Февраля 2023, 16:23

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В аэропорту Костаная имени Ахмета Байтұрсынұлы в этом году запланирована реконструкция. Планируется расширить площадь аэровокзала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области Олжаса Нургалиева, в 2022 году пассажиропоток аэропорта составил 162 370 пассажиров, что на 28,5% больше аналогичного периода 2021 года.

    «Для увеличения пропускной способности зала прилета, улучшения качества обслуживания прилетающих пассажиров в этом году запланирована реализация проекта по реконструкции здания аэровокзала. В проекте предусмотрено увеличение площади аэровокзала на 2 445 квадратных метров. Также для увеличения качества обслуживания пассажиров в соответствии с мировыми стандартами и рекомендациями ИКАО в проекте предусмотрен монтаж телескопического трапа для вылетающих и прилетающих пассажиров»,- сообщил Олжас Нургалиев.

    Проектом предусмотрена замена технологического оборудования для зала прилета, а также приобретение аэродромного тягача для буксировки воздушных судов. Сумму затрат на реконструкцию в ведомстве не назвали.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Авиация Костанай
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