В Костанае впервые проходит конкурс «Халық аруы-2023»

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Посвященный Международному женскому дню конкурс «Халық аруы-2023» впервые проходит в Костанае. В конкурсе представлены девушки разных национальностей, объединенные общей любовью к своей Родине и к казахской культуре. Через свои выступления и кулинарные способности девушки и пытались это продемонстрировать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Костанае состоялся финал конкурса «Халық аруы-2023», в котором приняли участие участие 8 девушек некоренной национальности - студентки колледжей и вузов Костанайской области в возрасте от 16 до 23 лет.

Как делится одна из участниц Юлия Овчинникова, казахская культура с детства присутствует в ее жизни. Ведь аташка у нее - казах, а бабушка - русская.

«Я с детства разговариваю на казахском. Дедушка учил меня казахскому, в сад я тоже ходила казахский. Было сложно, но благодаря поддержке семьи у меня все получается. Сколько помню, мы всегда праздновали все праздники - как русские, так и казахские,- говорит Юлия. — После окончания школы я хотела связать свою жизнь с работой с детьми. Учусь на воспитателя. В своей группе я единственная русской национальности. Но это меня не тревожит. Потому что Казахстан - моя родина, здесь мое будущее».

Как рассказала пресс-секретарь Дома Дружбы Дарья Щербакова, в таком формате конкурс проходит впервые.

«Раньше мы проводили конкурс «Мисс Этно», когда девочки представляли каждый свою нацию. В этом году мы решили пойти от обратного - девочки разных национальностей представляют свою Родину - Казахстан, - рассказывает она. — Что интересно, каждая из них родилась и выросла в интернациональной семье. У кого-то мама или папа - казахи, дедушка или бабушка. То есть, казахская культура им близка. Главная цель конкурса - чтобы представители других национальностей могли выразить любовь к Казахстану. Они говорят на казахском, поют песни казахские, танцуют казахские танцы и готовят национальные блюда. И именно это все мы хотели показать через конкурс».

Перед финальным этапом конкурсантки прошли этап фотосессии в национальных казахских костюмах и записали видеовизитки. Именно по визиткам девушек и оценивали в первом этапе.

После финалисток ждал кулинарный поединок, где каждая из девушек должна была продемонстрировать свои навыки по приготовлению казахских национальных блюд и рассказать в подробностях о процессе готовки. Членов жюри конкурсантки порадовали куртом, кеспе, жентом, баурсаками и даже бешбармаком.

Третьим и заключительным этапом стал конкурс талантов. По итогам всех трех этапов финала «Халық аруы-2023» стала Мария Любрицкая - студентка Костанайского Казпотребсоюза. Она же выиграла в номинации «Инстаграм аруы» по итогам интернет - голосования.

Мария - представительница польской и немецкой национальности.

«Но свое детство я провела в окружении казахского народа, и каждый день впитывала в себя их традиции, обычаи и язык. Я всегда восхищалась своей бабушкой Лидой, которая будучи русской по национальности с легкостью говорила на казахском языке. А еще она мастерски готовила блюда казахской кухни. Ее фирменный курт славился во всем Тарановском районе, - делится победительница конкурса. — С самого детства мне бабушка повторяла: «Жарлы болсаң да, арлы бол». Поэтому я решила стать профессиональным юристом, чтобы защищать честь и достоинство простых казахстанцев».

Помимо учебы Мария занимается волейболом, настольным теннисом и играет в КВН.

«Каждый день я развиваюсь, узнаю что-то новое, чтобы стать достойным представителем Нового Казахстана»,- подытожила Мария.