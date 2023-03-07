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    В Костанае впервые проходит конкурс «Халық аруы-2023»

    7 Марта 2023, 20:12

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Посвященный Международному женскому дню конкурс «Халық аруы-2023» впервые проходит в Костанае. В конкурсе представлены девушки разных национальностей, объединенные общей любовью к своей Родине и к казахской культуре. Через свои выступления и кулинарные способности девушки и пытались это продемонстрировать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в Костанае состоялся финал конкурса «Халық аруы-2023», в котором приняли участие участие 8 девушек некоренной национальности - студентки колледжей и вузов Костанайской области в возрасте от 16 до 23 лет.

    Как делится одна из участниц Юлия Овчинникова, казахская культура с детства присутствует в ее жизни. Ведь аташка у нее - казах, а бабушка - русская.

    «Я с детства разговариваю на казахском. Дедушка учил меня казахскому, в сад я тоже ходила казахский. Было сложно, но благодаря поддержке семьи у меня все получается. Сколько помню, мы всегда праздновали все праздники - как русские, так и казахские,- говорит Юлия. — После окончания школы я хотела связать свою жизнь с работой с детьми. Учусь на воспитателя. В своей группе я единственная русской национальности. Но это меня не тревожит. Потому что Казахстан - моя родина, здесь мое будущее».

    Как рассказала пресс-секретарь Дома Дружбы Дарья Щербакова, в таком формате конкурс проходит впервые.

    «Раньше мы проводили конкурс «Мисс Этно», когда девочки представляли каждый свою нацию. В этом году мы решили пойти от обратного - девочки разных национальностей представляют свою Родину - Казахстан, - рассказывает она. — Что интересно, каждая из них родилась и выросла в интернациональной семье. У кого-то мама или папа - казахи, дедушка или бабушка. То есть, казахская культура им близка. Главная цель конкурса - чтобы представители других национальностей могли выразить любовь к Казахстану. Они говорят на казахском, поют песни казахские, танцуют казахские танцы и готовят национальные блюда. И именно это все мы хотели показать через конкурс».

    Перед финальным этапом конкурсантки прошли этап фотосессии в национальных казахских костюмах и записали видеовизитки. Именно по визиткам девушек и оценивали в первом этапе.

    После финалисток ждал кулинарный поединок, где каждая из девушек должна была продемонстрировать свои навыки по приготовлению казахских национальных блюд и рассказать в подробностях о процессе готовки. Членов жюри конкурсантки порадовали куртом, кеспе, жентом, баурсаками и даже бешбармаком.

    Третьим и заключительным этапом стал конкурс талантов. По итогам всех трех этапов финала «Халық аруы-2023» стала Мария Любрицкая - студентка Костанайского Казпотребсоюза. Она же выиграла в номинации «Инстаграм аруы» по итогам интернет - голосования.

    Мария - представительница польской и немецкой национальности.

    «Но свое детство я провела в окружении казахского народа, и каждый день впитывала в себя их традиции, обычаи и язык. Я всегда восхищалась своей бабушкой Лидой, которая будучи русской по национальности с легкостью говорила на казахском языке. А еще она мастерски готовила блюда казахской кухни. Ее фирменный курт славился во всем Тарановском районе, - делится победительница конкурса. — С самого детства мне бабушка повторяла: «Жарлы болсаң да, арлы бол». Поэтому я решила стать профессиональным юристом, чтобы защищать честь и достоинство простых казахстанцев».

    Помимо учебы Мария занимается волейболом, настольным теннисом и играет в КВН.

    «Каждый день я развиваюсь, узнаю что-то новое, чтобы стать достойным представителем Нового Казахстана»,- подытожила Мария.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Культура Общество Костанай
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