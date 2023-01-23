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    В Костанае устраняют порывы на теплосетях: от тепла временно отключат свыше 20 домов

    23 Января 2023, 11:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Порывы коммунальная служба в Костанае устраняет сразу в нескольких точках, свыше 20 жилых домов на целый день останутся без тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Костанайской теплоэнергетической компании, работы с устранением порывов будут производиться в течение сегодняшнего дня.

    «В связи с устранением порывов и дефектов на теплосетях города планируется временное отключение теплоснабжения жилых домов: Дощанова № 145/7, Тауелсиздик №№ 161, 163, 165, Аль-Фараби 134, 136, 138, Мкр.6 № 106, Мкр. 7 №№ 8А, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б, 21, 25, Арыстанбекова № 6, Узкоколейная № 2/1», - сообщается в КТЭК.

    Планируется, что до 18:00 часов все дефекты устранят.

    Ранее крупная авария на тепломагистрали произошла в Рудном. Рудном под отключение попали 24 дома, частный сектор в количестве 59 домов и 16 строений юридических лиц.

    Позже авария устранена. На точках порывов в выходные побывал в рамках рабочей поездки Глава государства Касым-Жомарт Токаев и поручил нормализовать ситуацию в городе. Позже стало известно, как местные власти намерены решать вопрос с изношенностью коммунальных сетей в Костанайской области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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