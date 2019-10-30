В Костанае Совет матерей обсудил вопросы расширения деятельности института семьи

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Костанае состоялось расширенное заседание республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана на тему «Роль советов матерей в реализации задач, обозначенных в Послании Президента РК К.Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» и программы «Рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя - заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Ж. Туймебаев, аким области А. Мухамбетов, представители центральных государственных органов РК, председатели и члены Советов матерей АНК, этнокультурных объединений областей, а также городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента.

В ходе круглого стола участники обсудили роль Советов матерей в реализации задач, обозначенных в Послании Главы государства, связанных с сохранением семейных ценностей, развитием национальных традиций, социальной поддержки малообеспеченных и многодетных семей, искоренением бытового насилия и иждивенчества.

Костанайская область является одной из активных в части сохранения мира и согласия. На сегодняшний день в области действуют 17 этнокультурных объединений и 62 этнических организации, работает Центр обучения языкам «Тіл дарын», ведут работу 8 воскресных школ. Кафедры АНК, Школа медиации и народной дипломатии действуют на базе нескольких вузов региона.

Следует особо подчеркнуть, что областным Советом матерей в течение трех лет успешно реализуется проект «Отбасын қолдаудың ресурстық орталығы» по гармонизации семейных отношений. Совет оказывает консультативную и методическую помощь членам районных Советов матерей и родительских комитетов. Проектом охвачено 12 регионов области. Среди членов Совета Матерей числятся руководители этнокультурных объединений, представители культуры и образования, неправительственного сектора, психолого-медицинских учреждений, активистки женских общественных организаций, медиаторы.

Заместитель председателя АНК Жансеит Туймебаев рассказал о случаях бытового насилия по всей стране. Кроме того, зампред поручил Советам матерей обратить внимание на воспитание сыновей, популяризируя примеры положительных отцов. «Ваши рекомендации по привлечению мужчин в процессы обучения и воспитания правильные. Важно контролировать исполнение ваших рекомендаций. В этом должен помочь секретариат Ассамблеи города. Нам нужно уделять внимание не только девушкам, но и юношам – будущим отцам, главам семей. Как правило, в случаях развода есть вина обеих сторон. Откуда берутся «герои» бытового насилия? В Казахстане по статистике около 70-ти процентов женщин хотя бы раз в жизни подвергались бытовому насилию. При этом опыт кризисных центров показывает, что в самых тяжких случаях насилия полицию информируют только 10 процентов пострадавших женщин», - отметил Ж. Туймебаев, добавив, что Ассамблея народа Казахстана заключила Меморандум с Министерством внутренних дел, а Советы матерей и департаменты внутренних дел должны проводить профилактику бытового насилия совместно.

Кроме того, в ходе круглого стола была затронута тема возрастающих случаев разводов. Участниками было отмечено, что Совет матерей активно ведет работы по сохранению семейных ценностей. К примеру, только в Алматинской области в результате проекта «Ана медиатор» за 2 года сохранены около 500 семей, в которых воспитываются более 1000 детей. В 2018-2019 годах в рамках проекта «Ақ отауға ақ бата» сыграли свадьбы в соответствии с национальными традициями более 50 семей, которые к тому же взяты под патронат матерей.

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения активистов и выставка деятельности Советов матерей регионов, а также книг для развития детей издательства «Shuǵylakіtap».