В Костанае прокуратурой открыт фронт-офис для взаимодействия с предпринимателями

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —В Костанае с целью тесного взаимодействия и оперативного приема предпринимателей, включая и инвесторов, в Региональной Палате Предпринимателей прокуратурой открыт фронт-офис, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, фронт-офис открыт для работы над качественным исполнением поручения Главы государства и Генерального Прокурора о сопровождении инвестпроектов.

«В первом полугодии в адрес мобильных групп поступило 190 сообщений от предпринимателей региона. Прокурорами внесено 38 представлений, 304 протеста и 11 постановлений, в результате были защищены права 16 616 субъектов бизнеса. По протестам прокуроров отменены 65 незаконных постановлений по делам об административных правонарушениях, связанных с реализацией органами госдоходов проекта «Общественный контроль - требуй чек», - сообщили в прокуратуре.

К примеру, в сфере налогового законодательства прокурором Алтынсаринского района отменены распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам трех предпринимателей.

«В другом случае прокурорами района имени Беймбета Майлина и Федоровского района установлены факты необоснованного приостановления расходных операций по банковским счетам налогоплательщиков. Актом прокурорского надзора распоряжения фискального органа отозваны»,- пояснили в ведомстве.