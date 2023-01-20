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    В Костанае пресечена деятельность преступной группы, осуществляющей ввоз поддельных долларов

    20 Января 2023, 15:30

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей ввоз и распространение на территории республики поддельной иностранной валюты в долларах США высокого качества изготовления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена вся цепь поставки поддельной иностранной валюты из столицы Турецкой Республики в нашу страну.

    Следственным судом в отношении трех граждан Республики Казахстан санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Правоохранительные органы Турецкой Республики ориентированы на проведение совместной работы по пресечению преступных каналов поставки поддельной валюты.

    Из 30 тысяч ввезенных в Казахстан поддельных долларов 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования.

    АФМ предостерегает нраждан Республики Казахстан, а также гостей страны, о необходимости проявления бдительности при обменных операциях и осуществлять их только в специализированных пунктах и отделениях банков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область
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