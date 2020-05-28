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    В Костанае осужден экс-руководитель горотдела ЖКХ

    28 Мая 2020, 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Костанайском городском суде №2 вынесен приговор в отношении экс-руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алексея Тарасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Судебное заседание состоялось в режиме онлайн. Алексею Тарасову предъявили обвинение по статьям Уголовного кодекса РК «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

    Алексея Тарасова суд приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Наказание будет отбывать в учреждении минимальной безопасности. Экс-руководителя арестовали в судебном зале.

    Как сообщалось ранее, Алексей Тарасов, являясь руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, заключил договор с индивидуальным предпринимателем о государственных закупках на декоративное оформление Центрального сквера на сумму 80 млн. тенге способом «Из одного источника, путем прямого заключения договора». После он нарушил условия договора. Несмотря на требование закона «О государственных закупках», он направлял письма, уведомления в адрес подрядчика о приостановлении работ на объекте. В этой связи со стороны заказчика не были указаны причины прекращения работ.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Костанайская область Борьба с преступностью Суды Судебный процесс
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