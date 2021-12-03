Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Костанае наладят производство специальной коммерческой техники

    3 Декабря 2021, 17:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе строительства чугонолитейного завода в Костанайской области рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это совместный проект с ведущим российским производителем грузовой техники «КАМАЗ» мощностью 46 тыс. тонн отливок в год. Также ведется строительство завода по производству редукторов главных передач автомобилей «КАМАЗ», - сказал Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК.

    При этом, как отметил аким, совместно с компанией «КАМАЗ» в проработке находится еще один проект, направленный на углубление локализации (механическая обработка) при производстве картеров мостов (ТОО «KamLitKZ», 73 млрд тенге).

    Кроме этого, были отмечены совместные планы ТОО «TEHNOPARKKZ» с российской компанией «Луидор» по налаживанию производства специальной коммерческой техники, мощностью 600 единиц техники в год.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Костанайская область Промышленность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Костанайские автозаводы выпускают почти 61% автомобилей в РК
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    2 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    3 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане