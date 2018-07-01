В Костанае девочка пострадала на аттракционе: семья намерена судиться

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Поход в Центральный парк Костаная и развлечения на одном из аттракционов обернулись для семьи Кадынцевых трагедией. 9-летняя Виолетта Коржень получила серьёзные травмы. О том, что произошло в тот злополучный вечер с девочкой и как теперь намерена семья отстаивать свои права, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала мама Виолетты - Елена Кадынцева.

Инцидент, как сообщила Е. Кадынцева, произошёл 22 июля вечером, когда семья, по обыкновению, решила повести детей в парк развлечений. Увидев новый аттракцион и катающихся на нем детей 8-10 лет, Виолетта со своим двоюродным братом тоже попросились на него.

«Смутило, конечно, то, что там дети катались маленькие. Наши захотели, Виолетта с братом двоюродным. Взяли билет, зашли. Они сели туда, держались, за что можно было. Следом вошли еще взрослые парни, которые бесились, веселились и падали. Один из них и упал на Виолетту, причём сильно. И когда он понял, что что-то с ребенком не то, он махнул рукой, чтобы остановили аттракцион. Виолетта вышла, а они стали дальше кататься»,- рассказала Е. Кадынцева.

Девочка была в шоке, возможно поэтому и не почувствовал резких болей, и семья направилась домой.

«На следующее утро поехали в травмпункт, потому что она была в шоковом состоянии и ни встать, ни сесть не могла. Как оказалось, у нее перелом ключицы со смещением. Ей придется месяц в гипсе ходить, вставляли спицу. А через два месяца вторая операция - будут спицу удалять,- говорит женщина.- Возмущает то, что на аттракционе не написано ни о технике безопасности, ни со скольки лет можно, ничего».

Женщина расстроена тем, что обычный поход в парк обернулся для них большими проблемами. Дочери скоро в школу, а тут - перелом ключицы. Этот инцидент, по словам Елены, может негативно отразиться на успеваемости Виолетты.

«Она у меня и танцами занимается, естественно, теперь это под запретом. И для ребенка это морально тяжело. И долгая реабилитация предстоит. Мы от отпуска отказались, должны были ехать в Турцию, билеты на руках были»,- сетует мать пострадавшей.

По словам Елены Кадынцевой, сейчас этим делом занимается адвокат, и уже завели уголовное дело в отношении администрации парка.

О том, что на администрацию парка заводят уголовное дело, руководство того самого парка узнало из местных СМИ и адвоката пострадавшей стороны. Как сообщил корреспонденту агенства исполнительный директор Амангельды Досжанов, с претензиями в свой адрес они категорически не согласны и намерены оспаривать их в суде.



«Нам прямых жалоб со стороны потерпевшей, ни извещения из правоохранительных органов о том, что завели уголовное дело по данному факту- не поступало. Женщина могла бы на месте решить проблему, если инцидент был. Рядом есть полицейский участок, можно было вызвать скорую помощь, вызвать администратора парка и все зафиксировать. А они вместо этого ушли домой и только утром обратились в больницу. И там зафиксировали травмы»,- высказался директор парка.

Администрация парка не может понять конкретных к ним претензий, которые предъявляет потерпевшая сторона. Адвокат, по словам А. Досжанова, также толком ничего не разъяснил, сообщив, что заводится уголовное дело.

«При покупке билета на аттракцион женщина знала, детям какого возраста можно кататься на нем. И тем более, у нас по инструкции каждый родитель сам выбирает для своего ребёнка аттракцион, то есть сам несет ответственность за своё чадо. До этого случая у нас не было происшествий, жалоб. Наоборот, только хорошие отзывы о новом аттракционе,- говорит А. Досжанов. - Вот если бы сам аттракцион какие-то технические сбои дал или был бы неисправен - вопросов нет. Мы бы за это отвечали. А тут по факту- они прокатились на аттракционе, молодой человек, также катавшийся на аттракционе, якобы упал на девочку и придавил ей руку. Но тут в чем наша вина? Мы, в свою очередь, проводим служебное расследование. Но все сотрудники, которые были на месте проишествия, рассказывают, что девочка не плакала, просто пожаловалась на боли в руке и они ушли домой».

Директор парка отмечает, что если дело дойдёт до суда, руководство парка намерено отстаивать свои права. «Другого выхода у нас нет»,- заключил А.Досжанов.