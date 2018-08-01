В Костанае девочка пострадала на аттракционе: дело решилось мирным путём
1 Августа 2018 18:12 189
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Администрация парка встретилась с семьей пострадавшей 9-летней Виолетты Коржень и дело решилось мирным путём. Данный факт подтвердил исполнительный директор парка Амангельды Досжанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как он отметил, дело закончилось примирением сторон. Мать девочки Елена Кадынцева претензий к администрации парка больше не имеет.
Напомним, инцидент произошёл несколько дней назад, когда поход в городской парк обернулся серьёзными травмами для 9-летней девочки Виолетты Коржень. Она получила перелом ключицы.
Ключевые слова: Происшествия, Костанайская область,
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