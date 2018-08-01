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В Костанае девочка пострадала на аттракционе: дело решилось мирным путём

1 Августа 2018 18:12 189
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В Костанае девочка пострадала на аттракционе: дело решилось мирным путём

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Администрация парка встретилась с семьей пострадавшей 9-летней Виолетты Коржень и дело решилось мирным путём. Данный факт подтвердил исполнительный директор парка Амангельды Досжанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как он отметил, дело закончилось примирением сторон. Мать девочки Елена Кадынцева претензий к администрации парка больше не имеет.

Напомним, инцидент произошёл несколько дней назад, когда поход в городской парк обернулся серьёзными травмами для 9-летней девочки Виолетты Коржень. Она получила перелом ключицы.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Костанайская область,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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