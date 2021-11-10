В Костанае более 23 тысяч нарушений ПДД совершено авто с иностранными номерами

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Костанайской области больше всего нарушений зафиксировано у водителей автомобилей с государственными номерными знаками Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на начальника отдела административной практики ДП области Серика Абдикалыкова.

«На территории Костанайской области за 10 месяцев 2021 года в информационной системе ЕРАП процессингового центра в отношении транспортных средств иностранных государств автоматическими средствами фиксации зафиксировано 23 тыс 181 нарушение ПДД, из которых оформлено свыше 11 тыс предписаний на общую сумму 225 млн 726 тыс тенге. На сегодняшний день взыскано только 7 тыс 651 предписание на сумму более 83 млн тенге», - сообщил С. Абдикалыков.

При этом, по словам подполковника полиции, из зафиксированных правонарушении 22 тыс 472 факта – по транспортным средствам с государственными номерными знаками Российской Федерации, Республики Армения – 477, Республики Кыргызстан – 218 и Грузии – 14.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с начала года на территории Костанайской области зарегистрировано 872 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, управлявших транспортными средствами, состоящими на учетах в иностранных государствах. https://www.inform.kz/ru/872-dtp-s-uchastiem-avto-s-inostrannymi-nomerami-proizoshlo-v-kostanayskoy-oblasti_a3859980