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    В контакт-центр iKOMEK 109 в столице можно обратиться по вопросам религии

    4 Августа 2020, 21:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посредством бесплатного централизованного номера 109 жители города Нур-Султана могут озвучить свои вопросы и предложения в сфере религии, получить информацию о религиозных объединениях, культовых зданиях и религиозных праздниках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Кроме того, по мере необходимости можно получить помощь и консультацию высококвалифицированных специалистов-теологов, религиоведов и психологов. Вместе с тем на телефон доверия 109 можно обратиться по фактам нарушений в сфере религии и другим вопросам.

    Сегодня Единый контакт-центр iKOMEK 109 акимата города Нур-Султана является уникальным центром оперативного предоставления жителям информации, который объединяет все колл-центры.

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    Астана Религия Общество
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