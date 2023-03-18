В Конституционный суд поступило 1856 обращений казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 17 марта т.г. в адрес Конституционного суда поступило 1856 обращений граждан, передает МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте Конституционного суда, в настоящее время 306 обращений находятся на рассмотрении, из них приняты к конституционному производству – 12, находятся на предварительном изучении у судей – 30 обращений.

Чаще заявители обращаются по вопросам несогласия с решениями судов – 46%, признания НПА или отдельных его положений неконституционными – 23%, доступа к информации – 3,6%, трудового и пенсионного обеспечения – 2,3%, уголовно-исполнительной системы -1,6% и иным вопросам.

За этот период вынесено четыре нормативных постановления, включая два по обращениям граждан. В частности, Конституционный суд признал отдельные нормы Налогового кодекса и законодательства в сфере государственной службы не соответствующими Конституции.

Наибольшее количество обращений поступило из городов Астана и Алматы, Костанайской, Жамбылской и Карагандинской областей.



