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    В Конституционный суд поступило 1856 обращений казахстанцев

    18 Марта 2023, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 17 марта т.г. в адрес Конституционного суда поступило 1856 обращений граждан, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщается на сайте Конституционного суда, в настоящее время 306 обращений находятся на рассмотрении, из них приняты к конституционному производству – 12, находятся на предварительном изучении у судей – 30 обращений.

    Чаще заявители обращаются по вопросам несогласия с решениями судов – 46%, признания НПА или отдельных его положений неконституционными – 23%, доступа к информации – 3,6%, трудового и пенсионного обеспечения – 2,3%, уголовно-исполнительной системы -1,6% и иным вопросам.

    За этот период вынесено четыре нормативных постановления, включая два по обращениям граждан. В частности, Конституционный суд признал отдельные нормы Налогового кодекса и законодательства в сфере государственной службы не соответствующими Конституции.

    Наибольшее количество обращений поступило из городов Астана и Алматы, Костанайской, Жамбылской и Карагандинской областей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Права человека Конституционный суд
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